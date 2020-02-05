Дело Шеремета: Яне Дугарь продлили домашний арест на 2 месяца

Подозреваемой запрещено покидать дом в ночное время.

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Печерский суд Киева продлил ночной домашний арест до 4 апреля подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугар. Об этом сообщает hromadske из зала суда.

Адвокаты Дугарь заявляли об отводе прокурору и судье, но им отказали.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить ночной домашний арест из-за того, что досудебное следствие продлили до апреля 2020 года. Прокурор пояснил, что для объективного расследования необходимо провести следственные действия, получить результаты более 10 экспертиз, проверить доводы адвокатов, допросить свидетелей, провести следственные действия на другой территории и провести действия с другими подозреваемыми по делу.

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Прокурор отметил риск побега Дугарь так, как с сентября 2015 она замужем за гражданином Ирака. Также прокурор считает, что есть риски давления на свидетелей, других вероятных фигурантов дела, искажения и уничтожения вещественных доказательств.

В свою очередь адвокаты заверили, что подозреваемая не собирается бежать, а факт бракосочетания не является риском этого. Кроме того, в суде около 10 человек хотели взять Яну Дугарь на поруки. Тем не менее, суд решил продлить меру пресечения еще на два месяца.

Напомним, в конце января Яне Дугарь смягчили меру пресечения. Суд заменил круглосуточный домашний арест ночным домашним арестом.

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