“Не отвечает интересам всех украинцев”: Кравчук на росТВ сделал заявление
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Первый президент Украины Леонид Кравчук снова появился в эфире пропагандисткой программы “60 минут”. В этот раз он выступил со скандальным заявлением о декоммунизации и предложил переписать закон, чтобы спасти памятники Жукову и другую советскую символику в Украине.
Таким образом Кравчук прокомментировал снесение последнего барельефа Жукову в Одессе.
Не все люди в Украине так относятся к тому, что происходит с символами СССР. Но, к вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где сказано, что символы СССР должны быть сняты. Закон надо выполнять или внести поправки к закону. Моя точка зрения, - сказал он.
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Кравчук также отметил, что было бы неплохо внести в действующий закон о декоммунизации некоторые коррективы.
С учетом того, что народ Украины по-разному относится к этому и закон о декоммунизации не во всем выписан, не совсем отвечает интересам всего народа Украины, я думаю, что было бы неплохо внести в этот закон определенные коррективы, - сказал Кравчук.
Напомним, в Одессе убрали последний памятник Жукову. Активисты заявили, что действуют согласно закону о декоммунизации, и сообщили несогласным, куда те могут направиться.
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