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“Не отвечает интересам всех украинцев”: Кравчук на росТВ сделал заявление

Комментариев: 4
Первый президент Украины сделал скандальное заявление.
Кравчук появился на росТВ
Кравчук появился на росТВ
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Первый президент Украины Леонид Кравчук снова появился в эфире пропагандисткой программы “60 минут”. В этот раз он выступил со скандальным заявлением о декоммунизации и предложил переписать закон, чтобы спасти памятники Жукову и другую советскую символику в Украине.

Таким образом Кравчук прокомментировал снесение последнего барельефа Жукову в Одессе.

Не все люди в Украине так относятся к тому, что происходит с символами СССР. Но, к вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где сказано, что символы СССР должны быть сняты. Закон надо выполнять или внести поправки к закону. Моя точка зрения, - сказал он.

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Кравчук также отметил, что было бы неплохо внести в действующий закон о декоммунизации некоторые коррективы.

С учетом того, что народ Украины по-разному относится к этому и закон о декоммунизации не во всем выписан, не совсем отвечает интересам всего народа Украины, я думаю, что было бы неплохо внести в этот закон определенные коррективы, - сказал Кравчук.

Напомним, в Одессе убрали последний памятник Жукову. Активисты заявили, что действуют согласно закону о декоммунизации, и сообщили несогласным, куда те могут направиться.

 

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Теги: Кравчук, пропаганда, декоммунизация
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Комментариев (4)
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Зорян_и_Шкиряк    05.02.2020, 14:10
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Нет-нет-нет! Ломать всё, всё ломать! Придать хунвейбинам революции особый статус и дать запредельные полномочия!
Бим_Бом    05.02.2020, 14:04
Оценка:  0
Бим_Бом
Старый кандон комуняцкий
Колишній-східняк    05.02.2020, 14:02
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Можливо і серед німців є такі, що не погано відносяться до свастики...
ВосставшийИзБана    05.02.2020, 14:01
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Жуков - палач украинского народа.
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