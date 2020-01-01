Испытали на Зеленском: МВД внедрило электронную подпись для ID-карты
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Президент Владимир Зеленский получил паспорт в виде ID-карты и сразу же воспользовался новым сервисом Министерства внутренних дел – электронной подписью на чип ID-карты. Таким образом, он стал первым украинцем, который опробовал на себе эту функцию, сообщил в своем Twitter глава МВД Арсен Аваков.
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Как отметил министр, с сегодняшнего дня КЭП (квалифицированную электронную подпись) может получить каждый владелец ID-карточки (ею при желании можно заменить обычный паспорт-“книжечку“).
Welcome в современную цифровую Украину! - написал Аваков, приложив к сообщению фото с Зеленским.
Что такое ID-карта?
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Каждый украинец, который является владельцем паспорта-книжечки, может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. Тот, кто достиг 14 лет, может получить ID-карту автоматически.
В 2016 году граждане Украины получили около 280 000 ID-карт, в 2017 году - более 1,1 миллиона, в 2018 году - более 1,3 миллиона, в 2019 году - почти 1,6 миллиона.
Паспорт гражданина Украины, изготовленный в форме пластиковой карточки более износостойкий, чем бумажный аналог. Новый паспорт содержит электронный бесконтактный чип, который невозможно изменить или скопировать, что делает подделку электронных документов практически невозможной.
Что такое КЭП?
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В Украине с 5 февраля 2020 года стал доступен новый сервис - привязка квалифицированной электронной подписи (КЭП) на паспорт в форме ID-карты. Таким образом, ID-паспорт становится еще и носителем электронной подписи.
В МВД объясняют, что новая услуга бесплатная и дает ряд преимуществ в электронном сервисе: как государственных органов, так и бизнеса.
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Услугу можно получить двумя способами:
- сразу после получения новой ID-карты - в территориальном подразделении ДМС по месту регистрации;
- записать на ранее выданную ID-карту в каждом территориальном подразделении ДМС независимо от места регистрации.
Оформление КЭП и внесение ее на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.
Напомним, президент Зеленский проинспектировал работу новой кредитной программы “5-7-9“ в одном из партнерских банков. По его словам, в случае успеха программу доступных кредитов могут расширить.
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