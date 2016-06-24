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Кабмин назначил нового главу Укрзализныци: кто он

Комментариев: 3
Кабмин назначил временного главу правления Укрзализныци.
Марчек Желько
Марчек Желько
uz.gov.ua

Кабинет министров Украины назначил временного главу правления Укрзализныци. Им стал Марчек Желько.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Кабмина.

Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена ПАО УЗ Марчека Желько, - сказано в распоряжении Кабмина.

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Известно, что новый глава Укрзализныци - дипломированный экономист. Он получил образование в Мариборе (Словения).

Кроме того, Желько имеет 15-летний опыт управления персоналом. В частности, на протяжении почти тринадцати лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

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Желько занимал следующие должности:

  • 2007 - 2013 - директор по персоналу ПАО "Днепроспецсталь";
  • 2013 - 2014 - директор по персоналу группы Starlightmedia;
  • 2014 - 2015 - независимый член наблюдательного совета "Укрросметалл";
  • 24.06.2016 - член правления ПАО "Укрзализныця”.

Напомним, Кабмин уволил главу Укрзализныци Кравцова. Евгений Кравцов уже не возглавляет УЗ.

 

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Теги: УЗ, Укрзализныця, Марчек Желько
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Комментариев (3)
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Глод    05.02.2020, 14:51
Оценка:  0
Глод
Варяг?
fdbf    05.02.2020, 14:57
Оценка:  +3
fdbf
Варюга ))
WTF2wtf    05.02.2020, 15:38
Оценка:  +1
WTF2wtf
Судя по досье,
варяг, работающий в Украине более 10 лет ...
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