Кабмин назначил нового главу Укрзализныци: кто он

Кабмин назначил временного главу правления Укрзализныци.

Кабинет министров Украины назначил временного главу правления Укрзализныци. Им стал Марчек Желько.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Кабмина.

Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена ПАО УЗ Марчека Желько, - сказано в распоряжении Кабмина.

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Известно, что новый глава Укрзализныци - дипломированный экономист. Он получил образование в Мариборе (Словения).

Кроме того, Желько имеет 15-летний опыт управления персоналом. В частности, на протяжении почти тринадцати лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

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Желько занимал следующие должности:

2007 - 2013 - директор по персоналу ПАО "Днепроспецсталь";

2013 - 2014 - директор по персоналу группы Starlightmedia;

2014 - 2015 - независимый член наблюдательного совета "Укрросметалл";

24.06.2016 - член правления ПАО "Укрзализныця”.

Напомним, Кабмин уволил главу Укрзализныци Кравцова. Евгений Кравцов уже не возглавляет УЗ.

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