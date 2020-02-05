Рада провалила закон о пенсиях для жителей ОРДЛО

Законопроект отправлен на доработку.

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Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №2083-д “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан“, который предусматривает право на пенсию для жителей ОРДЛО.

За документ проголосовало всего 184 депутата при минимально необходимых 226 голосах. Однако полностью отправлять “в утиль“ законопроект не стали. Депутаты проголосовали за направление этого документа в профильный комитет для подготовки на повторное первое чтение. “За“ такое решение проголосовали 314 народных избранников.

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Законопроект №2083-д призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, которые не могли платить страховые взносы. Для получения пенсии законопроектом им предлагается докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

Напомним, Арахамия назвал условие для проведения выборов на Донбассе. По мнению главы СН, пока нет условий для проведения выборов на Донбассе.

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