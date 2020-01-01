В "ДНР" заявили о задержании "шпиона" СБУ
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Боевики группировки “ДНР“ задержали жителя неподконтрольной Украине территории Донбасса по обвинению в “шпионаже“ в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщают сепаратистсткие СМИ со ссылкой на так называемое “МГБ“ в среду, 5 февраля.
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Мужчину обвинили в том, что он доставлял посылки на оккупированную территорию “с неизвестным содержимым“, передавал сим-карты мобильного оператора сепаратистов Феникс, которые якобы использовались “для связи с агентурным аппаратом, а также в подготовке и осуществлении диверсионно-террористических актов“.
Также задержанного заподозрили в сборе информации о сепаратистах. В отношении него возбудили “уголовное дело по статье шпионаж“.
Напомним, экс-боевик “ДНР“ добровольно сдался властям Украины. Правоохранителям Донецкой области добровольно сдался бывший сепаратист.
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