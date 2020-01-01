В "ДНР" заявили о задержании "шпиона" СБУ

Задержанный Дмитрий Парфенюк якобы "был завербован сотрудниками СБУ на КПВВ Марьинка".

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Боевики группировки “ДНР“ задержали жителя неподконтрольной Украине территории Донбасса по обвинению в “шпионаже“ в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщают сепаратистсткие СМИ со ссылкой на так называемое “МГБ“ в среду, 5 февраля.

Утверждается, что задержанный – Дмитрий Парфенюк, 1989 года рождения. В в августе 2017 года он якобы “был завербован сотрудниками СБУ на КПВВ Марьинка“.

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Мужчину обвинили в том, что он доставлял посылки на оккупированную территорию “с неизвестным содержимым“, передавал сим-карты мобильного оператора сепаратистов Феникс, которые якобы использовались “для связи с агентурным аппаратом, а также в подготовке и осуществлении диверсионно-террористических актов“.

Также задержанного заподозрили в сборе информации о сепаратистах. В отношении него возбудили “уголовное дело по статье шпионаж“.

Напомним, экс-боевик “ДНР“ добровольно сдался властям Украины. Правоохранителям Донецкой области добровольно сдался бывший сепаратист.

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