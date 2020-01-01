В Харькове госпитализировали студентов с подозрением на коронавирус

К счастью, коронавирус у студентов не подтвердился.

В Харькове экстренно госпитализировали шестерых студентов из Китая с подозрением на смертельный коронавирус.

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Об этом сообщает KHARKIV Today.

По данным издания, что студентов оперативно госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы, за ними ведется усиленное медицинское наблюдение.

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По данным местных СМИ, коронавирус у них не подтвердился, однако врачи не исключают, что они могли контактировать с носителями.

Все студенты учатся в ХАИ. Один из них несколько дней назад был в Ухане. В ближайшее время их должны выписать.

Напомним, в Гонконге закрыли на карантин круизный лайнер из-за коронавируса. На борту теплохода World Dream в порту Гонконга находится более 1800 пассажиров и членов экипажа.

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