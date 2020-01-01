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Под Винницей мужчина взорвал боевую гранату: есть раненые

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Появились первые подробности инцидента.
Фото с места событий
Фото с места событий
vn.npu.gov.ua

В Винницкой области мужчина в салоне автомобиля привел в действие боевую гранату. В результате таких действий пострадали трое местных жителей. 

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Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

Известно, что инцидент произошел вчера, 4 февраля, около 17 часов в селе Леляки Жмеринского района.

Сообщается, что между двумя нетрезвыми мужчинами в автомобиле Mercedes возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин достал и привел в действие гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали трое местных жителей 21, 34 и 36 лет. 

Трое человек ранены
Трое человек ранены
vn.npu.gov.ua

Возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело
vn.npu.gov.ua

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Потерпевших немедленно госпитализировали. На данный момент они в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Второй участник инцидента ранений не получил, поскольку вовремя выпрыгнул из авто.

Следственным управлением начаты расследования уголовных производств по ч.2 ст.15, п.1,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За такие правонарушения предусмотрено до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия, - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре автомобиль взорвали прямо на глазах у хозяина. Припаркованный во дворе Hyundai взорвался на глазах у хозяина.

 

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Теги: полиция, граната, автомобиль
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