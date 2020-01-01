К 2024 году 95% территории Украины покроют 4G-интернетом – Гончарук

Для осуществления этих планов Кабмин перераспределил частоты для мобильных операторов.

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Правительство одобрило перераспределение частот для мобильной связи в диапазоне 800-900 МГц. Это облегчит мобильным операторам процесс построения сетей 4G. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram.

Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле — мобильные операторы большой тройки, — отметил премьер-министр.

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Гончарук напомнил, что среди целей правительства — обеспечить до 2024 года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и других социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету.

По словам премьера, скоростной интернет позволит украинцам пользоваться преимуществами цифрового мира в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.

Напомним, МВД внедрило электронную подпись для ID-карты. Президент первым протестировал работу нового цифрового сервиса.

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