“Не вижу смысла”: Вакарчук признался, употреблял ли он наркотики

Музыкант заявил, что употребляет только алкоголь в умеренных дозах.

Глава фракции “Голос”, народный депутат Украины Святослав Вакарчук признался, что никогда не употреблял наркотики.

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Об этом он заявил в ходе интервью в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL.

Вакарчук признался, что рок-н-ролл и секс для него - это одно и то же, потому что музыка для него - это тоже секс.

На вопрос о наркотиках, Вакарчук признался, что никогда их е употреблял. По его словам, нет смысла портит себе здоровье.

Насчет наркотиков я могу вам точно сказать, что любые тяжелые наркотики прошли мимо меня по двум причинам. Во-первых, я очень хорошо изучил историю предшественников, и я помню фразу Кита Ричардса, моего авторитета, который сидел на всем, на чем можно. Так вот, он сказал: "Вы знаете, никогда не пробуйте то, что пробовал я. Во-первых, не факт, что вам хватит здоровья. А во-вторых, я знаю точно, что и без этого я создал бы все эти вещи, - сказал Вакарчук.

Он прокомментировал слухи о том, что не выходит на сцену без стимуляторов.

Ни разу в жизни, кроме алкоголя (которого я употребляю немного), никогда никаких наркотиков и стимуляторов я не употреблял. Да и вообще, мне кажется, что когда ты чувствуешь настоящий кайф от того, что ты делаешь в студии, на сцене, если у тебя горят глаза (а они у меня горят), я не вижу смысла еще и портить себе здоровье, - заявил политик.

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Напомним, ранее Мосийчук заявил, что Вакарчук думает об уходе из политики, его заменят Сенцовым. Экс-нардеп сообщил о намерениях Вакарчука.

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