В Николаеве полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников

Сотрудник полиции вытащил 4 500 гривен из сумок своих товарищей.

В Николаеве сотрудник полиции обокрал четырех своих товарищей на 4500 гривен. Когда его поймали, полицейский попытался смыть украденные деньги в унитаз. Инцидент произошел на встрече одноклассников 1 февраля, сообщает портал “Преступности.Нет“.

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Бывшие одноклассники собрались на встречу в ресторане в центре Николаева. В один момент четверо из них заметили, что из их сумок пропали деньги. В общем из четырех сумок пропало около 4 500 гривен .



Пострадавшие попросили администратора заведения предоставить им запись с камер наблюдения. На видео они заметили, что деньги из сумок вытащил их товарищ. Полицейский извинился перед одноклассниками и сказал, что вернет деньги. Те решили не обращаться в полицию.

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Другие посетители ресторана рассказали, что увидели, как мужчина пытался смыть купюры в унитаз в туалете.



Журналисты идентифицировали мужчину на видео как старшего инспектора управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Николаевской полиции, майора Антона Симакова.



В полиции Николаевской области сообщили, что уволили мужчину, в отношение него проведут служебное расследование, а материалы передадут в ГБР.

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“Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь звания полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство“, — сообщили в пресс-службе полиции.





Напомним, ГБР задержало инспектора полиции на взятке в 10 тыс гривен

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