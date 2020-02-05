Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников

Комментариев: 10
Сотрудник полиции вытащил 4 500 гривен из сумок своих товарищей.
Инспектор полиции обокрал своих одноклассников в Николаеве
Инспектор полиции обокрал своих одноклассников в Николаеве
news.pn

В Николаеве сотрудник полиции обокрал четырех своих товарищей на 4500 гривен. Когда его поймали, полицейский попытался смыть украденные деньги в унитаз. Инцидент произошел на встрече одноклассников 1 февраля, сообщает портал “Преступности.Нет“.

Читай также: В Киеве задержали патрульного: Вымогал у бизнесмена 150 тысяч долларов

Бывшие одноклассники собрались на встречу в ресторане в центре Николаева. В один момент четверо из них заметили, что из их сумок пропали деньги. В общем из четырех сумок пропало около 4 500 гривен .

Пострадавшие попросили администратора заведения предоставить им запись с камер наблюдения. На видео они заметили, что деньги из сумок вытащил их товарищ. Полицейский извинился перед одноклассниками и сказал, что вернет деньги. Те решили не обращаться в полицию.

Читай также: В Киеве копа-вымогателя поймали “на горячем“

Другие посетители ресторана рассказали, что увидели, как мужчина пытался смыть купюры в унитаз в туалете.

Журналисты идентифицировали мужчину на видео как старшего инспектора управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Николаевской полиции, майора Антона Симакова.

В полиции Николаевской области сообщили, что уволили мужчину, в отношение него проведут служебное расследование, а материалы передадут в ГБР.

Читай также: В Киеве “накрыли“ онлайн-казино с месячным оборотом в $1 миллион

“Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь звания полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство“, — сообщили в пресс-службе полиции.


Напомним, ГБР задержало инспектора полиции на взятке в 10 тыс гривен

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Николаев, полиция, грабеж, встреча выпускников, деньги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
fdbf    05.02.2020, 17:13
Оценка:  -1
fdbf
Профессиональная деформация ))))))))
Адепт_реформ    05.02.2020, 17:02
Оценка:  -1
Адепт_реформ
Однозначно чувак пайдет на павьІшение.
fdbf    05.02.2020, 17:14
Оценка:  -1
fdbf
Он был не на службе, имеет право )))
Адепт_реформ    05.02.2020, 17:01
Оценка:  -1
Адепт_реформ
Ух-хах-ха, с аваковскимментом за стол сели, граждане не оставляйте без присмотра личньІе вещи, следите за карманами, работает вор карманник.
romanof    05.02.2020, 16:53
Оценка:  -1
romanof
Там сейчас нормальные не работают.
Swenson    05.02.2020, 16:23
Оценка:  +5
Swenson
Крыса! Морду разворотить!
mastter77    05.02.2020, 16:20
Оценка:  -2
mastter77
типичный представитель грузинских реформ в украине!!!
WTF2wtf    05.02.2020, 16:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
Так этот майор из новых патрульно-постовой службы типа????
WTF2wtf    05.02.2020, 16:18
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вот это конченый ...
RomaCrimea    05.02.2020, 16:14
Оценка:  +1
RomaCrimea
Мусора они такие...
strelokc    05.02.2020, 16:13
Оценка:  +2
strelokc
Прочитавши таке...відразу пригадується порядок колишнього світу (середньовіччя): Вкрав? ....відрубати руки! Політик чи посадовець? ....повісити разом з сім'єю до 3го коліна.
Іншого виходу з цих ситуацій просто вже немає....
=-(
Я вже дістали ось такі безголові сволоти!(((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь