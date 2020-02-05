Дело Шеремета: Прокурор назвал картинку с Гитлером доказательством вины Антоненко

Обвинение считает, что одним из мотивов убийства Шеремета были карикатурные картинки с Гитлером.

Прокурор в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета продемонстрировал карикатуру с изображением Адольфа Гитлера, как доказательство вины подозреваемого Андрея Антоненко. Такое заявление он сделал в ходе заседания по изменению меры пресечения Антоненко, сообщает Цензор.Нет.

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Прокурор Сергей Зузак заявил, что Антоненко размещал картинки Адольфа Гитлера “в разных образах“ на странице в Facebook. На экране в суде продемонстрировали карикатурную картинку Гитлера в образе Санта Клауса с комментарием “Скоро)))“. Пост был опубликован на странице Антоненко 23 ноября 2018 года.



По словам прокурора, это и является мотивом убийства Шеремета.

Карикатура с Гитлером со страницы Антоненко

Напомним, подозреваемой в деле Шеремета Яне Дугарь продлили домашний арест на 2 месяца.

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