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Дело Шеремета: Прокурор назвал картинку с Гитлером доказательством вины Антоненко

Комментариев: 5
Обвинение считает, что одним из мотивов убийства Шеремета были карикатурные картинки с Гитлером.
Подозреваемый в деле Шеремета Андрей Антоненко
Подозреваемый в деле Шеремета Андрей Антоненко
Андрей Антоненко/Facebook

Прокурор в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета продемонстрировал карикатуру с изображением Адольфа Гитлера, как доказательство вины подозреваемого Андрея Антоненко. Такое заявление он сделал в ходе заседания по изменению меры пресечения Антоненко, сообщает Цензор.Нет.

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Прокурор Сергей Зузак заявил, что Антоненко размещал картинки Адольфа Гитлера “в разных образах“ на странице в Facebook. На экране в суде продемонстрировали карикатурную картинку Гитлера в образе Санта Клауса с комментарием “Скоро)))“. Пост был опубликован на странице Антоненко 23 ноября 2018 года.

По словам прокурора, это и является мотивом убийства Шеремета.

 

Карикатура с Гитлером со страницы Антоненко
Карикатура с Гитлером со страницы Антоненко

Напомним, подозреваемой в деле Шеремета Яне Дугарь продлили домашний арест на 2 месяца.

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Теги: Антоненко, дело Шеремета, суд, Рифмастер, карикатура, Гитлер
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Комментариев (5)
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fdbf    05.02.2020, 17:03
Оценка:  -1
fdbf
Будет сидеть ушлёпок как бы нацистам не хотелось развалить дело.
colavova    05.02.2020, 16:54
Оценка:  0
colavova
Скоро)))
Сливной-Бачок    05.02.2020, 16:48
Оценка:  -1
Сливной-Бачок
1933 год повторяется.
Рябошапка - это Каганович.
АВАКОВ - это Берия.
Сливной-Бачок    05.02.2020, 16:47
Оценка:  -1
Сливной-Бачок
Это вообще какой-то маразм.
Какое отношение карикатуры Гитлера имеют к убийству Шеремета.
Откуда берутся эти Клоуны Рябошапка и его прокуроры?
Путин-Xyйло    05.02.2020, 16:42
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
В пр0куротуру проходят обзор по дебилизму?
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