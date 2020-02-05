Дубилет оценил свои шансы стать премьер-министром

Министр сказал, что это возможно, но об этом он пока не думает.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет оценил свои шансы занять место Алексея Гончарука в случае его вероятной отставки.

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Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

По словам Дубилета, пока он не думает о кресле премьера, но все возможно.

Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Потому что я не думаю, что это реалистично. Я повторюсь, сейчас все мои мысли о моей текущей должности и текущих проектах, - сказал Дубилет.

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При этом министр не исключает вероятности того, что может занять кресло премьер-министра после отставки действующего, между тем, целенаправленно не думает об этом.

Напомним, министр Дубилет тратит на себя 3 тыс долларов в месяц. При этом министр заявил, что мог бы тратить меньше.

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