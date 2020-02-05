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Дубилет оценил свои шансы стать премьер-министром

Комментариев: 2
Министр сказал, что это возможно, но об этом он пока не думает.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
Пресс-служба Кабмина

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет оценил свои шансы занять место Алексея Гончарука в случае его вероятной отставки.

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Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

По словам Дубилета, пока он не думает о кресле премьера, но все возможно.

Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Потому что я не думаю, что это реалистично. Я повторюсь, сейчас все мои мысли о моей текущей должности и текущих проектах, - сказал Дубилет.

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При этом министр не исключает вероятности того, что может занять кресло премьер-министра после отставки действующего, между тем, целенаправленно не думает об этом.

Напомним, министр Дубилет тратит на себя 3 тыс долларов в месяц. При этом министр заявил, что мог бы тратить меньше.

 

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Теги: Дубилет, министр, премьерство
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Комментариев (2)
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Миротворение    05.02.2020, 17:22
Оценка:  0
Миротворение
Да,разница большая.Один баран,второй дебил.
Letohradek    05.02.2020, 17:20
Оценка:  +1
Letohradek
С таим таблом и фамилией в премьеры? ... ))
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