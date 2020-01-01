Эвакуированных из Китая Украинцев поместят в карантин и проверят на наличие коронавируса.

Украинцев вернувшихся из Китая поместят в карантин EPA/UPG

Граждан Украины, которых эвакуируют из Китая, поместят в больницу на карантин на срок инкубационного периода коронавируса 2019nCoV. Об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский передает Укринформ.

Читай также: Эпидемия 2019-nCoV распространяется: Заражение подтвердила еще одна стран

Так, гендиректор сообщил, что в карантин поместят лишь тех граждан Украины, которые непосредственно прибыли из провинции Хубей где расположен китайский город Ухань.

Будут установлены временные ограничительные мероприятия и особые условия для въезда лиц, находящихся именно в китайской провинции Хубэй, и будет предложена изоляция в учреждения, определенные МОЗ, - сказал Андрей Скипальский.

Срок мероприятий связанного с карантином, который охватывает инкубационный период коронавируса 2019nCoV составляет от 2 до 10 дней.

Также, по словам Скипальского, в Министерстве инфраструктуры разрабатывают план эвакуации украинских граждан из Уханя, окончательная дата эвакуации еще не определена.

В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 граждан Украины из города Ухань, сейчас обсуждается план эвакуации, все логистические моменты, даты пока неизвестны, - сказал гендиректор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине нет коронавируса.

Читай также: Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом в Украине

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.