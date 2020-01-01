Эпидпорог гриппа в Украине превышен на 43%: Большинство заболевших - дети

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 260 тысяч украинцев, из них 67,8% - дети.

За прошлую неделю в Украине 260 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ, что на 43% превышает эпидемический порог. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

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“За прошедшую неделю (27 января - 2 февраля) на ОРВИ заболели 260 000 871 человек, из них 67,8% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 682,2 на 100 тысяч населения, что на 43,1% больше эпидемического порога по Украине“, - отметили в министерстве.



В минздраве сообщили, что эпидемический порог не превышен только в Киеве, Черниговской, Харьковской и Луганской областях.



Медики также отметили, что превышение эпидемпорога не означает начало эпидемии гриппа. Это вполне типичный показатель для зимнего времени года.



Напомним, украинцев вернувшихся из Китая поместят в карантин.

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