Нардеп Арьев пригрозил Зеленскому ударом по голове

Нардеп заявил, что его подвергают политическому преследованию.

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Народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Арьев пригрозил президенту Владимиру Зеленскому ударом по голове в качестве ответа за “откровенное политическое преследование”.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

За откровенно политические преследования потом придется ответить, президент Зеленский! Передайте кто-то этому верховному куратору правоохранительной системы, мелочность и мстительность злым людям дают хорошие ощущения на короткое время. А потом фигурально бьют по голове. В некоторых случаях в истории, даже не фигурально, - написал Арьев.

Напоследовк он пожелал президенту “думать и учиться”.

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При этом нардеп не конкретизировал, что именно подразумевает под словосочетанием “откровенное политическое преследование”.

Напомним, ранее Арьев заявил, что импорт электроэнергии из Беларуси ухудшит отношения Украины с Литвой. Депутат сообщил, что выступает за отмену «поправки Геруса», которая позволила импорт электроэнергии из России/Беларуси, отметив, что на этом зарабатывает бизнесмен Игорь Коломойский.

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