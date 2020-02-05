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Нардеп Арьев пригрозил Зеленскому ударом по голове

Комментариев: 2
Нардеп заявил, что его подвергают политическому преследованию.
Владимир Арьев
Владимир Арьев
facebook.com/volodymyr.ariev

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Народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Арьев пригрозил президенту Владимиру Зеленскому ударом по голове в качестве ответа за “откровенное политическое преследование”.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

За откровенно политические преследования потом придется ответить, президент Зеленский! Передайте кто-то этому верховному куратору правоохранительной системы, мелочность и мстительность злым людям дают хорошие ощущения на короткое время. А потом фигурально бьют по голове. В некоторых случаях в истории, даже не фигурально, - написал Арьев.

Напоследовк он пожелал президенту “думать и учиться”.

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При этом нардеп не конкретизировал, что именно подразумевает под словосочетанием “откровенное политическое преследование”.

Напомним, ранее Арьев заявил, что импорт электроэнергии из Беларуси ухудшит отношения Украины с Литвой. Депутат сообщил, что выступает за отмену «поправки Геруса», которая позволила импорт электроэнергии из России/Беларуси, отметив, что на этом зарабатывает бизнесмен Игорь Коломойский.

 

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Теги: Арьев, Зеленский, угрозы
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Комментариев (2)
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nelci    05.02.2020, 18:48
Оценка:  +1
nelci
После угроз , посещавших территории АТО волонтерок , угрозы Арьева звучат как нежные прикосновения!
Сливной-Бачок    05.02.2020, 18:23
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Это не ЗЕбилу нужно бить по голове, а его Кукловоду Коломойскому.
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