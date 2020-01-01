Тест-системы для диагностики коронавируса уже в Украине

Тест-системы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для данного вида коронавируса.

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Украина получила тест-системы для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV. Они находятся на таможенной границе. Об этом сказал гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 5 февраля.

Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое, – сказал он.

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Скипальский заверил, что реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне.

Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса, – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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Отмечается, что в дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от ВОЗ и их закупка за средства госбюджета.

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, – добавили в ведомстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса.

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