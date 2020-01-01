СБУ проводит обыски на "1+1": Ищут доказательства прослушки Гончарука

СБУ обыскивает офис телеканал "1+1" по делу прослушки премьер-министра Гончарука.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе телеканала “1+1“. Следственные действия проходят в здании на улице Куреневская, 18. Об этом сообщает УНИАН.

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Сотрудники СБУ проводят обыски в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, в офисе телеканала ищут устройство, с помощью которого могли прослушивать премьера.

Напомним, ранее генпрокурор Рябошапка рассказал, что расследованием прослушки Гончарука занимается СБУ.

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