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СБУ проводит обыски на "1+1": Ищут доказательства прослушки Гончарука

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СБУ обыскивает офис телеканал "1+1" по делу прослушки премьер-министра Гончарука.
СБУ проводит обыски на "1+1"
СБУ проводит обыски на "1+1"
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе телеканала “1+1“. Следственные действия проходят в здании на улице Куреневская, 18. Об этом сообщает УНИАН.

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Сотрудники СБУ проводят обыски в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, в офисе телеканала ищут устройство, с помощью которого могли прослушивать премьера.

Напомним, ранее генпрокурор Рябошапка рассказал, что расследованием прослушки Гончарука занимается СБУ.

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Теги: СБУ, 1+1, прослушка, обыск, Гончарук
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