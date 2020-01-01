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Экс-депутат "забыл" задекларировать недвижимость почти на четыре миллиона

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Сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по сути.
САП направила в ВАКС дело бывшего нардепа
САП направила в ВАКС дело бывшего нардепа
facebook.com/sap.gov.ua

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины завершено досудебное расследование в отношении народного депутата VIII созыва, обвиняемого в декларировании недостоверной информации.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, обвиняемого в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции", - сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по сути. Имя экс-депутата не называется.

Как сообщалось, бывший нардеп не внес в декларации за 2016-2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн грн, которые находились в собственности и пользовании членов семьи.

Напомним, 15 октября 2019 года сам экс-депутат Дмитрий Белоцерковец сообщил, что НАБУ выдало ему подозрение в декларировании недостоверной информации. Тогда он отметил, что НАПК не обнаружило нарушений в его декларации.

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Теги: суд, депутат, Вакс, декларация, НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: korrespondent.net

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