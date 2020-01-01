Страшное ДТП под Харьковом унесло жизни 5 человек: Подробности
5 февраля, вблизи села Новопавловка в Харьковской области, столкнулись автомобили ВАЗ и Daewoo. В результате ДТП пятеро человек погибли, еще один доставлен в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
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Смертельное ДТП произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Изюмском районе Харьковской области ориентировочно в 16.20.
В результате столкновения, от полученных травм скончались три пассажира ВАЗ, и два пассажира Daewoo.
На месте работают правоохранители, обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в Харькове столкнулись девять автомобилей.
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