Страшное ДТП под Харьковом унесло жизни 5 человек: Подробности

Пятеро человек погибли в результате ДТП в Харьковской области .

5 февраля, вблизи села Новопавловка в Харьковской области, столкнулись автомобили ВАЗ и Daewoo. В результате ДТП пятеро человек погибли, еще один доставлен в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

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Смертельное ДТП произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Изюмском районе Харьковской области ориентировочно в 16.20.



В результате столкновения, от полученных травм скончались три пассажира ВАЗ, и два пассажира Daewoo.



На месте работают правоохранители, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Харькове столкнулись девять автомобилей.

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