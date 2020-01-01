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Страшное ДТП под Харьковом унесло жизни 5 человек: Подробности

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Пятеро человек погибли в результате ДТП в Харьковской области .
В Харьковской области произошло смертельное ДТП
В Харьковской области произошло смертельное ДТП
kh.dsns.gov.ua

5 февраля, вблизи села Новопавловка в Харьковской области, столкнулись автомобили ВАЗ и Daewoo. В результате ДТП пятеро человек погибли, еще один доставлен в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

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Смертельное ДТП произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Изюмском районе Харьковской области ориентировочно в 16.20.

В результате столкновения, от полученных травм скончались три пассажира ВАЗ, и два пассажира Daewoo. 

На месте работают правоохранители, обстоятельства трагедии устанавливаются.

kh.dsns.gov.ua

Напомним, в Харькове столкнулись девять автомобилей.

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Теги: Харьков, смертельное ДТП, авария, Daewoo
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