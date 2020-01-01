Зеленский похвалил АЗС за снижение цен

Президент второй раз собрал участников рынка, чтобы обсудить борьбу с нелегальными АЗС и снижение цен.

Президент Владимир Зеленский в среду, 5 февраля, провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка и автозаправочных станций, сообщает его пресс-служба.

Глава государства отметил первые результаты борьбы с нелегальными автозаправочными станциями. "Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", - сказал он.

Президент также поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС.

"Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара (за литр)", - сказал Зеленский.

Он также отметил важность решения проблемы нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.

Глава государства предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес. "Чтобы было не так, как раньше, - в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство приобщило участников топливного рынка к борьбе с его теневым сегментом.

По мнению премьера, устранение заговоров и неконкурентных действий на рынке будет способствовать снижению стоимости горючего для населения.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что СБУ ведет работу по 10 нефтеперерабатывающих заводов, которые работают незаконно.

По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.

Участники встречи поблагодарили президента за меры по борьбе с нелегальными АЗС.

Напомним, Антимонопольный комитет установил, что в Украине оптовые цены на топливо и курс доллара снизились, а АЗС цены топливо не уменьшили. АМКУ обязал трейдеров снизить стоимость продукции. После этого цены на АЗС начали снижаться.

После встречи с президентом 24 декабря операторы АЗС ускорили снижение цен.

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