"Вы никто": пограничники РФ не признают паспорта РФ, выданные в ОРДЛО

Блогер рассказала о том, с чем сталкиваются владельцы "российских" паспортов в России.

Паспорта РФ, выданные в ОРДЛО, в самой России не котируются depositphotos.com

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Российские правоохранительные органы не воспринимают всерьез российские паспорта, выданные жителям оккупированных районов Донбасса. Об этом рассказала в соцсетях блогер Марина Григорьева, пишут “Факты“.

По ее словам, российские паспорта жителей “народных республик“ для российских пограничников и полицейских — просто пустышка, которая причем может обернуться еще и штрафом. Григорьева описала сцену, свидетелем которой стала женщина, проживающая на неподконтрольной территории, но не принявшая ни “гражданства ДНР“, ни российского. Эта женщина въезжала из России в ОРДО. В очереди на пограничный контроль на российской стороне перед ней стояла девушка, предъявившая паспорт страны-агрессора, полученный в “ДНР“.

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Однако российская пограничница, проверявшая паспорта, не проявила ни капли уважения к новоиспеченной “согражданке“.

“Она несколько раз переспросила: „Вы гражданка какого государства?“ И в пренебрежительном тоне объяснила, что человек с российским паспортом, в котором нет отметки о месте регистрации на территории РФ, для российских пограничников — никто и звать его никак. Единственное, что они могут с ним сделать — оштрафовать. Но на этот раз пограничница смилостивилась и отпустила девушку с настоятельной рекомендацией спрятать российский „паспорт“ подальше“, — рассказала очевидица истории.

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“Что произошло дальше, меня очень удивило. Я подала в окошко свой паспорт гражданки Украины и российская пограничница сказала, обращаясь к стоящей рядом девице: „Посмотрите, вот у этой женщины паспорт государства Украина. Четко видно, что она — гражданка государства Украина!“ На словах „государство Украина“ она делала нажим!“ — продолжила она.

В тот момент я мысленно говорила себе с гордостью, нет, я даже не говорила, я кричала на всю Вселенную: “Да, я — гражданка Украины!!! Я — гражданка Украины!!! И я этим горжусь“, — завершила рассказ женщина.

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“Оказывается и для людей, представляющих страну-оккупанта, страну-агрессора, украинские паспорта более значимы, чем „аусвайсы“, выдаваемые коллаборантами“, — сделала логичный вывод Григорьева.

Напомним, по заявлениям МВД РФ, российское гражданство на Донбассе получили 196 тысяч человек. Документы страны-агрессора получили 136 тысяч жителей ОРДЛО и 60 тысяч жителей свободных районов Донецкой и Луганской областей.

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