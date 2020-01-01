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У Зеленского рассказали, что он будет делать два дня в Италии

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Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии, премьер-министром, а также Папой Римским.
Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан
Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля осуществит визит в Итальянскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан.

Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.

Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Ранее служба печати Святого престола сообщала, что Папа Римский встретится с Зеленским.

Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ

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Теги: Италия, визит, Папа Римский, Папа Римський, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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