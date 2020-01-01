Министр Дубилет: Перепись 2001 года – большой фейк

Министр Кабмина объяснил, почему проводить традиционную перепись не имеет смысла.

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Проводить традиционную перепись населения с подомовым обходом и тратить на это 3-4 миллиарда грн – неэффективно, потому что у традиционной переписи слишком высокая погрешность. Об этом в интервью “Радіо Свобода“ заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

“Я опрашивал много людей: вы помните, как была проведена перепись в 2001 году? И многие не помнят. Почти все говорят: я не помню, меня не переписывали. Оказалось, что многие люди, которые шли по квартирам и стучали в дверь, им тоже не открывали. Я думаю, что тогда такая же ситуация была, как и сейчас. Но после того, как им не открывали, они в худшем случае просто придумывали данные, а в лучшем случае – шли в ЖЭК, открывали эту амбарную книгу и просто переписывали данные оттуда. Если честно, то перепись населения, которая была в 2001 году - это был также большой фейк“, - отметил министр.

Сейчас мы провели тестовую перепись - 25% дверей не были открыты. Если бы мы вбухали миллионы и миллионы в информационную кампанию, возможно, мы снизили бы этот показатель до 20%, до 15%. Но это все равно большое количество дверей, которые не открываются, - добавил он.

Напомним, в январе Кабинет министров опубликовал данные “электронной переписи“, которая проводилась методом анализа различных баз данных. Однако некоторые аналитики поставили под сомнение достоверность полученных результатов и даже обвинили Кабмин в прямой фальсификации. Дмитрий Дубилет вынужден был опровергать обвинения в фальсификациях.

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