В ДТП в Харьковской области погибли пять человек

В аварию попали два автомобиля: ВАЗ-2109 и Daewoo Nubira. Все пассажиры и один из водителей погибли на месте.

Пять человек погибли и один получил травмы в дорожной аварии в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Авария произошла в среду, 5 февраля, на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюме.

На месте происшествия выяснилось, что в ДТП попали два автомобиля: ВАЗ-2109 и Daewoo Nubira. Все пассажиры и один из водителей погибли на месте. Водитель Daewoo получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Изюмскую районную больницу.

Погибшим в ДТП от 34 до 42 лет.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и ГСЧС.

По предварительной информации полиции, автомобиль Daewoo Nubira двигался по главной дороге и столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал со второстепенной дороги на главную. Из-за столкновения транспортные средства загорелись.

Накануне в Киеве столкнулись два авто, есть погибший. Один из водителей погиб на месте столкновения, второго водителя, а также пассажирку с многочисленными травмами увезла скорая.

Также в Харькове столкнулись девять автомобилей. Несколько авто заблокировали трамвайные пути.

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