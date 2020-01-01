Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ДТП в Харьковской области погибли пять человек

Комментариев: 0
В аварию попали два автомобиля: ВАЗ-2109 и Daewoo Nubira. Все пассажиры и один из водителей погибли на месте.
В ДТП в Харьковской области погибли пять человек
hk.npu.gov.ua
Cмотрите фотогалерею В ДТП в Харьковской области погибли пять человек

Пять человек погибли и один получил травмы в дорожной аварии в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Авария произошла в среду, 5 февраля, на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюме.

На месте происшествия выяснилось, что в ДТП попали два автомобиля: ВАЗ-2109 и Daewoo Nubira. Все пассажиры и один из водителей погибли на месте. Водитель Daewoo получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Изюмскую районную больницу.

Погибшим в ДТП от 34 до 42 лет.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и ГСЧС.

По предварительной информации полиции, автомобиль Daewoo Nubira двигался по главной дороге и столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал со второстепенной дороги на главную. Из-за столкновения транспортные средства загорелись.

Накануне в Киеве столкнулись два авто, есть погибший. Один из водителей погиб на месте столкновения, второго водителя, а также пассажирку с многочисленными травмами увезла скорая.

Также в Харькове столкнулись девять автомобилей. Несколько авто заблокировали трамвайные пути.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Харьковская область, фото, авария, полиция, жертвы, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь