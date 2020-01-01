В Крыму заметили экс-министра Табачника
Бывшего министра образования времен Януковича заметили у здания налоговой службы в Симферополе.
В аннексированном Крыму заметили экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника. Об этом сообщает Радио Свобода. Крым.Реалии.
Бывшего украинского политика заметили сегодня у здания налоговой службы в Симферополе.
Журналисты пытались связаться с Табачником, но его украинские номера не обслуживаются.
Отметим, что Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах.
Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал имущество матери Табачника. По сообщениям некоторых украинских СМИ сам Табачник находится в настоящее время в Израиле.
Суд арестовал счета экс-министра Табачника
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