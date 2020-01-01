В Крыму заметили экс-министра Табачника

Бывшего министра образования времен Януковича заметили у здания налоговой службы в Симферополе.

В аннексированном Крыму заметили экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника. Об этом сообщает Радио Свобода. Крым.Реалии.

Бывшего украинского политика заметили сегодня у здания налоговой службы в Симферополе.

Журналисты пытались связаться с Табачником, но его украинские номера не обслуживаются.

Отметим, что Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал имущество матери Табачника. По сообщениям некоторых украинских СМИ сам Табачник находится в настоящее время в Израиле.

Суд арестовал счета экс-министра Табачника

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