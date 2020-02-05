На Донбассе мужчина ранил трех полицейских

Славянским отделом полиции начаты досудебные расследования по двум статьям Уголовного кодекса.

В Донецкой области стреляли в полицейских facebook.com/don.gunp

В Донецкой области наряды полиции прибыли на помощь мужчине, которому угрожала оружием нетрезвая компания. В ходе задержания злоумышленников трое правоохранителей получили ранения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 5 февраля, в половине третьего ночи в Славянский отдел полиции позвонил житель села Никольское с сообщением, что ему угрожают оружием.

На помощь заявителю прибыла группа реагирования полиции, которая обнаружила двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании один из дебоширов напал на наряд ГРПП и участников следственно-оперативной группы. Во время обезвреживания злоумышленника трое сотрудников полиции получили травмы.

У другого участника конфликта изъяли предмет, похожий на пистолет Макарова. Правонарушители оказались жителями села Никольское и села Крестище 1992 и 2001 годов рождения.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры Славянским отделом полиции начато досудебные расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "незаконное обращение с оружием" и "умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей".

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина пытался скрыться от правоохранителей и стрелял в их сторону из пистолета.

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