СБУ назвала причину обысков на 1+1

Следственные действия проводятся в отношении лиц, которые могли незаконно прослушивать премьера и хранить записи, сообщили в СБУ.

Обыски по делу о прослушке Гончарука проходят не только на 1+1 mediasat.info

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски на телеканале 1+1 по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 5 февраля.

В СБУ заявили, что обыски на Куреневской, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала, а проводятся в отношении конкретных лиц, которые могли незаконно прослушивать Гончарука и хранить записи.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не осуществляется", - говорится в сообщении.

В то же время группа 1+1 медиа подтверждает обыски в редакции программы Гроші и связывает их с "обличительной деятельностью программы". Группа также обращается к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию и разъяснить причины обысков.

Также по информации УНИАН, правоохранители проводят обыск в квартире журналиста 1+1 Евгения Куксина. По его словам, сначала следователи пытались начать обыск без ознакомления сотрудников офиса с судебным постановлением и без адвоката, однако в дальнейшем, когда на место происшествия приехали журналисты, они все же дождались адвоката, а только потом начали проводить следственные действия.

Куксин добавил, что следователь требовал от него предоставить устройство, которым, по словам следователя, журналист осуществлял прослушивание премьер-министра Алексея Гончарука. По словам Куксина, в постановлении на обыск говорится, что уголовное производство, в рамках которого было получено разрешение на обыск, было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании Гончарука. Куксин уточнил, что живет сам и опасается, что помещение после обыска оставят со сломанными замками.

Напомним, 15 и 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

В свою очередь СБУ открыла уголовное дело по факту незаконной прослушки в кабинете Гончарука.

Недавно СМИ сообщили, что Зеленский знает, кто прослушивал Гончарука. "Ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов", - утверждало Зеркало недели.

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