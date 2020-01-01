В Кременчуге медсестра с помощью укола покончила с собой

Женщина ввела себе в вену смертельную дозу медицинского препарата. Она совершила суицид из-за долгов по кредиту.

Медсестра из Кременчуга покончила с собой из-за коллекторов

В Кременчуге Полтавской области медсестра покончила с собой из-за проблем с выплатой долга. Об этом сообщила спикер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко, передают Факты.

Женщина ввела себе в вену смертельную дозу медицинского препарата. Ее тело нашли в квартире одной из многоэтажек города, а рядом обнаружили предсмертную записку.

Официально о содержании предсмертной записки не сообщается, но коллеги женщины рассказали, что медсестра не смогла вовремя выплатить взятый кредит, а коллекторы превратили ее жизнь в ад и она винила их в своей смерти.

Как сообщалось, в Тернополе иностранка умерла от неизвестного яда. Студентка не знала, как сообщить родителям о проблемах в институте. Правоохранители нашли ее предсмертную записку.

А в Днепре парень повесился на шнурке от капюшона.

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