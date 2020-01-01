Никакого давления на телеканал 1+1 нет – Баканов
Глава Службы безопасности опроверг давление на телеканал 1+1 и притеснение свободы слова.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала 1+1 не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает пресс-служба СБУ в среду, 5 февраля.
По словам главы ведомства, "журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины в этом резонансном деле и всесторонне содействовать расследованию".
"Ни о каком давлении на журналистов телеканала 1+1 или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства", - подчеркнул Баканов.
Глава СБУ отметил, что следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам лиц, которые проверяются.
Кроме того, по словам Баканова, следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей власти и УДО. Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи.
Напомним, 5 февраля силовики пришли с обыскомо в здание телеканала 1+1, а также в квартиры журналистов программы Секретные материалы.
В СБУ подозревают, что журналист 1+1 Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Журналисты телеканала называют обыски незаконными.
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