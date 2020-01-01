Дело Азарова передали в Высший антикоррупционный суд

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова подозревают в получении крупной взятки.



Печерский районный суд Киева передал в Высший антикоррупционный суд материалы дела в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова, сообщила

Печерский районный суд Киева передал в Высший антикоррупционный суд материалы дела в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова, сообщила Судебная власть Украины 5 февраля.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является премьер-министр Украины, на постановление Печерского районного суда", - говорится в сообщении.







Азарова в этом деле

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла отменить постановление Печерского райсуда и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке судьями этого суда.Азарова в этом деле подозревают в совершении уголовного преступления , предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение). Как известно, Азаров был премьером-министром во времена президентства Виктора Януковича. После Революции достоинства он покинул Украину, где на него было заведено уголовное дело по обвинению в превышении полномочий.

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