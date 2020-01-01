Глава МИД Дании едет с визитом в Украину

6 февраля запланирована встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром Йеппе Кофодом.



В Украине 6-7 февраля с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что 6 февраля планируется встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром Йеппе Кофодом.





Напомним, осенью прошлого года Дания По результатам встречи в 16:45 состоится совместная пресс-конференция министров.Напомним, осенью прошлого года Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода Северного потока-2.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий.

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