Глава МИД Дании едет с визитом в Украину
6 февраля запланирована встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром Йеппе Кофодом.
В Украине 6-7 февраля с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что 6 февраля планируется встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром Йеппе Кофодом.
По результатам встречи в 16:45 состоится совместная пресс-конференция министров.
Напомним, осенью прошлого года Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода Северного потока-2.
Напомним, осенью прошлого года Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода Северного потока-2.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий.
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