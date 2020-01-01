Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава МИД Дании едет с визитом в Украину

Комментариев: 0
6 февраля запланирована встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром Йеппе Кофодом.
Вадим Пристайко и Йеппе Кофод
Вадим Пристайко и Йеппе Кофод
mfa.gov.ua

В Украине 6-7 февраля с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод, сообщает пресс-служба МИД Украины.
 
Отмечается, что 6 февраля планируется встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром Йеппе Кофодом.
 
По результатам встречи в 16:45 состоится совместная пресс-конференция министров.

Напомним, осенью прошлого года Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода Северного потока-2.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Дания, визит, МИД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь