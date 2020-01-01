Итоги 05 февраля: Обыски на канале 1+1 и триумф Трампа

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

СБУ провела обыски в офисе 1+1; Трампа оправдали в деле об импичменте. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине повысили тарифы на воду

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение. Тарифы вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона. Повышение тарифов на воду в комиссии объяснили ростом зарплат в отрасли.

Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум о партнерстве

Укрзализныця и немецкая Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подписан на три года. Он предусматривает предоставление технической и управленческой помощи Укрзализныце.

Стороны договорились изучить и разработать концепцию и план предоставления DB E&C управленческой и/или технической поддержки.

Сенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал Трампа по всем пунктам обвинения на процессе по импичменту. После чего американский лидер выложил в Twitter видео, где ему сулят вечное президентство.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президент США по-прежнему является “угрозой для американской демократии“.

СБУ провела обыск в офисе телеканала 1+1

Силовики пришли с обыском в здание телеканала 1+1, а также в квартиры журналистов программы Секретные материалы.

В СБУ подозревают, что журналист 1+1 Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Журналисты телеканала называют обыски незаконными.

От коронавируса умерли более 560 человек

На территории Китая число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.

Из них в китайской провинции Хубэй умерли 549 человек. Число инфицированных в провинции выросло на 2987 и достигло 19665. Выздоровели 633 пациента.

В Турции самолет после посадки развалился на части

Самолет Boeing 737-86J авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир–Стамбул, во время посадки в аэропорту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в кювет и развалился на три части. Крушение произошло из-за плохих погодных условий.

Всего на борту было 183 человека, включая шесть членов экипажа. В результате ЧП погибли три человека, еще 179 пострадали.

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