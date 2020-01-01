Непогода обесточила 600 населенных пунктов

Без света остались жители 13 областей. Больше всего пострадали Одесская, Днепропетровская и Херсонская области.

Ухудшение погодных условий по состоянию на утро четверга, 6 февраля, вызвало прекращение энергоснабжения 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская - 137, Днепропетровская - 120, Херсонская - 87, Николаевская - 59, Кировоградская - 57, Донецкая - 34, Полтавская – 27, Ивано-Франковская - 26, Запорожская - 19, Черновицкая - 19, Черкасская - 8, Винницкая -4 и Закарпатская – 3", - сообщили ГСЧС в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, днем ранее в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт.

Также накануне сообщалось, что Украину накрыл штормовой циклон Petra. До конца недели похолодание в Украине усилится.

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