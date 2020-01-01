Погода на 06 февраля: Дожди, снег и метель

В Украине ожидается мокрый снег и сильный ветер.

Погода в Украине на 6 февраля meteo.gov.ua

Погода в Украине, 6 февраля, ухудшится, ожидается сильный снег и дожди, а также похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня ожидается сильный снег, днем 0…+2, ночью 0…+2;

В северных районах страны снег, днем -1…+1, ночью -1…+1;

Сильные осадки в центре страны, там температура воздуха днем составит -1…+1, и ночью -1…+1;

На востоке Украины сегодня ожидается сильный снег, днем +1…+3, ночью +1…+3;

В южных областях сильные дожди, температура воздуха днем составит +5…+8, ночью +4…+6;

В Киеве сегодня сильный снег, днем -1…+1, ночью -1…+1.

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