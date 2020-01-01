Киберполиция "накрыла" офис онлайн-казино с миллионным доходом

Противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США. Месячный доход составлял миллион долларов.

В Киевской области правоохранители разоблачили организаторов онлайн-казино с месячным доходом в миллион долларов, сообщила пресс-служба Киберполиции.

"Фигуранты, "замаскировавшись" под легальный бизнес, организовали деятельность ряда онлайн-казино и вышли на рынок Украины, Европы, Австралии и США. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности. Изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области установили, что с начала 2019 года фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере ИТ-разработок, организовали работу офисов в городе Киев. В офисах работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.

Специалистам киберполиции при осмотре компьютеров в офисе компании удалось расшифровать закриптованные жесткие диски. Это позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, установок виртуальных платежных терминалов и т.д. Изъятое направили для проведения экспертиз.

"Установлено, что организатором противоправной деятельности является трое человек 1979, 1983 и 1986 годов рождения", - сообщили правоохранители.

Решается вопрос объявления им о подозрении по статье о занятии игорным бизнесом (ст. 203-2 ) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

На прошлой неделе также сообщалось, что полиция обыскала IT-компанию по подозрению в поддержке онлайн-казино.

Напомним, что ранее под Киевом обнаружили сеть подпольных онлайн-казино с серверами в России. Организатор казино использовал платежные системы, которые находятся под санкциями. Во время обыска правоохранители изъяли более 17 млн грн в валюте.

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