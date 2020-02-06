“С тобой я могу все”: Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Первая леди сегодня празднует день рождения.

Сегодня, 6 февраля, первая леди Украины, супруга Владимира Зеленского Елена празднует день рождения. Ей исполнилось 42 года.

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Президент Владимир Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения и опубликовал их милое фото. Поздравление появилось на Telegram-канале президента.

Любить. Увлекаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на мгновение, - написал президент.

Он добавил для него именно это является настоящим человеческим счастьем, а его счастье - это его жена.

С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди - длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете, - добавил президент.

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Он также опубликовал милое фото, на котором первая леди и президент мило смотрят друг на друга и искренне смеются. Елена, как всегда, продемонстрировала свои идеальный стиль. На фото она позирует в изысканной ротонде (накидке без рукавов).

Напомним, ранее первая леди трогательно поздравила мужа. Первая леди написала, что рядом с настоящим мужчиной всегда “безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно”.

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