Союз журналистов прокомментировал обыски на 1+1

Глава союза заявил, что обыски на одном из ведущих телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов.

Читай также: В Раде созывают заседание комитета из-за 1+1

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен обысками в помещениях 1+1media (редакция программы "Секретные материалы") и в квартирах журналистов телеканала 1+1. Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Обыски должны прежде всего проходить у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у их авторов. Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников, - отмечает Томиленко.

Читай также: Никакого давления на телеканал 1+1 нет – Баканов

Он также подчеркнул, что обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть "необходимыми следственными действиями".

НСЖУ призывает:

Службу безопасности Украины предоставить убедительное обоснование необходимости проведения чрезвычайных мероприятий - обысков в журналистских помещениях и домах;

парламентские Комитеты - по вопросам Свободы слова и Гуманитарной и информационной политики - безотлагательно провести совместное заседание, на котором заслушать представителей СБУ и 1+1media относительно проведенных обысков;

журналистов и СМИ проявлять журналистскую солидарность и максимально освещать все обстоятельства этого инцидента, так и любого дела, которое правоохранители спецслужбы нарушают против журналистов или СМИ.

В НСЖУ также пообещали постоянно информировать международных партнеров о развитии ситуации с обысками спецслужбой редакционных и журналистских помещений.

Напомним, СБУ проводит обыски на "1+1". СБУ обыскивает офис телеканал "1+1" по делу прослушки премьер-министра Гончарука.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.​