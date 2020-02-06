“Разбирайтесь со мной”: Федина публично обратилась к Зеленскому

Нардеп София Федина обратилась к президенту.

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Нардеп от “Европейской солидарности” София Федина, которой готовятся вручить подозрение из-за публичных угроз президенту Владимиру Зеленскому, публично к нему обратилась.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Я политик и, идя в Верховную Раду, была готова бороться против авторитаризма, бороться за демократию, опираясь на статью 34 Конституции Украины. Идя в ВР одной из основных задач для себя я поставила защищать наших военных, ветеранов и волонтеров от произвола московских муртадов. И этот беспредел сейчас осуществляет возглавляемая вами вертикаль. Ибо все ваши усилия направлены не на развитие экономики, работу с международными партнерами, повышение зарплат и пенсий, уменьшение тарифов, а на борьбу с собственной армией, волонтерами и ветеранами, борьбу за то, чтобы как можно быстрее зачистить тех, кто защищает государство ... Поэтому и боитесь правды, - написала Федина.

Она заявила, что власть сегодня “подло сдает позиции украинских военных” на Донбассе.

Сегодня преследованием меня и Маруси Звиробий вы хотите всех запугать, типа бей, чтобы другим неповадно было, - добавила нардеп.

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Она также призвала президента посодействовать закрытию уголовного дела за угрозы в его адрес против волонтера Маруси Звиробий. Федина готова в одиночку отвечать за скандальное видео с угрозами.

Господин Зеленский, разбирайтесь со мной, - я политик и оппозиционер, и политически мы в одной весовой категории. Но не опускайтесь до вручения подозрения народной героини, волонтерке Маруси Звиробий! С ней вы имели бы право на равных говорить лишь тогда, если бы эти годы вы с оружием в руках защищали Украину, - добавила Федина.

Напомним, ГБР вызывает нардепа Федину, чтобы сообщить ей о подозрении. Народный депутат "Европейской Солидарности" София Федина должна явиться в ГБР 6 февраля.

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