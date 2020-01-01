Дубилет созывает пресс-конференцию по вопросу переписи населения

Пресс-конференция будет посвящена методам подсчета численности населения Украины.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет запланировал на четверг, 6 февраля, пресс-конференцию, где намерен рассказать о методологии оценки численности населения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Сегодня в 14 я провожу пресс-конференцию, посвященную методологии с Оценки численности населения. Это очень важная пресс-конференция для меня. Можно вести дискуссию о том, нужно ли проводить традиционную перепись населения. Можно спорить, насколько корректны те методы, которые мы выбрали“, - сообщил Дубилет.

Министр отметил, что для него “принципиально, чтобы ни у кого не осталось и мысли о том, что кто-то где-то мог мухлевать или обманывать“.

Кто-то может ставить под сомнение мои управленческие компетенции. Кто-то - математические или статистические. Но я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы). Я хочу еще раз шаг за шагом показать, какие расчеты мы провели и как мы вышли на те цифры, которые опубликовали, - отметил он.

Скриншот facebook.com/Дмитрий Дубилет

Напомним, ранее Дубилет прокомментировал обвинения в фальсификации переписи населения.

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