Нардепы СН заявили, что из-за обысков 1+1 дети не сделали уроки

Дубинский, Куницкий и Бужанский сделали интересное заявление.

Вчера, 5 февраля, СБУ провела серию обысков на канале 1+1, а также в жилищах некоторых сотрудников канала.

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На своей странице в Facebook Александр Дубинский опубликовал интересное заявление.

Сообщается, что у бывшего работника канала Александра Низовцева при обыске изъяли личный компьютер, на котором делал уроки его сын. Жена Низовцева написала объяснительную, которую заверили народный депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский, а также Макс Бужанский и Александр Куницкий.

К фотографии объяснительной прикреплены удостоверения трех нардепов. В документе сказано, что ребенок не смог сделать природоведение, так как сотрудники СБУ изъяли компьютер. И этот факт подтвердили три нардепа своими подписями и документами.

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Видимо, в условиях стресса, женщина перепутала даты и указала 2019 год вместо 2020.

К слову, сначала скандальный Дубинский не обнародовал деталей этого инцидента. Многие пользователи подумали, что три нардепа готовятся к выходу из партии “Слуга народа”.

Фото документа facebook.com/dubinskyi

Напомним, СБУ назвала причину обысков на 1+1. Следственные действия проводятся в отношении лиц, которые могли незаконно прослушивать премьера и хранить записи, сообщили в СБУ.

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