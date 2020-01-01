Во Львове задержали подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода
Нацполицией Львовской области задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки из Львова. Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Twitter.
Читай также: Во Львове военному комиссару сожгли авто
По словам Авакова, поджог автомобиля журналистки устроил студент из Молдовы. На данный момент полиция устанавливает мотивы преступления.
Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки “Радио Свобода“ Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет, - сообщил министр.
Напомним, ранее во Львове сожгли автомобиль журналистке “Радио Свобода“.
Читай также: Под Львовом сожгли редакцию газеты “Голос Самборщины“
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.