Во Львове задержали подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода

Поджигателем оказался молдавский студент.

Нацполицией Львовской области задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки из Львова. Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Twitter.

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По словам Авакова, поджог автомобиля журналистки устроил студент из Молдовы. На данный момент полиция устанавливает мотивы преступления.

Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки “Радио Свобода“ Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет, - сообщил министр.

Скриншот twitter.com/Арсен Аваков

Напомним, ранее во Львове сожгли автомобиль журналистке “Радио Свобода“.

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