Новогоднее поздравления Зеленского не оплачивалось с бюджета

Вероятно, президент оплатил его со своего кармана.

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, которое показали украинцам в последние пять минут прошлого года перед боем курантов, не оплачивалось из государственного бюджета.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на Государственное управление делами при президенте Украины.

Судя по ответу ведомства, ГУД не осуществляло оплату расходов, связанных с подготовкой поздравления президентом Владимиром Зеленским с Новым 2020 годом.

Документы на получение услуг, связанных с подготовкой поздравления президентом Украины Владимиром Зеленским граждан с Новым годом, в Государственное управление делами не поступали, и, соответственно, оплата за них не осуществлялась, - сказано в ответе.

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Вероятно, спонсором новогоднего поздравления президента стал сам Владимир Зеленский, но официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, новогоднее обращение Зеленского понравилось большинству украинцев. Простые граждане одобрили выступление президента, которое вызвало бурю негодования у политически активных украинцев.

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