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В Днепропетровской области из-за непогоды в пробках оказались тысячи авто

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Метель и снегопады стали причиной масштабных пробок в Днепропетровской области.
В пробках на дорогах Днепропетровской области застряли тысячи автомобилей
В пробках на дорогах Днепропетровской области застряли тысячи автомобилей
МВД Украины/Facebook

Вечером 5 февраля, из-за большого снегопада в Днепропетровской области, в пробках на дорогах застряли тысячи автомобилей. Только на трассе возле села Краснополье из-за ДТП в пробках оказались около тысячи водителей, пишет Страна.

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Из-за сложных погодных условий в Днепропетровской области от электричества отключили восемь населенных пунктов, в частности пгт Соленое, Губиниху, Петриковку и Царичанку. В общем без электроснабжения остались более пяти тысяч жителей области.

В облавтодоре Днепропетровской области сообщили, что на дорогах в регионе работает 55 единиц снегоуборочной техники.



Напомним, в горных районах Прикарпатья выпало рекордное для этой зимы количество снега.

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Теги: снегопад, метель, пробки, Днепропетровская область
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