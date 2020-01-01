В Днепропетровской области из-за непогоды в пробках оказались тысячи авто

Метель и снегопады стали причиной масштабных пробок в Днепропетровской области.

Вечером 5 февраля, из-за большого снегопада в Днепропетровской области, в пробках на дорогах застряли тысячи автомобилей. Только на трассе возле села Краснополье из-за ДТП в пробках оказались около тысячи водителей, пишет Страна.

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Из-за сложных погодных условий в Днепропетровской области от электричества отключили восемь населенных пунктов, в частности пгт Соленое, Губиниху, Петриковку и Царичанку. В общем без электроснабжения остались более пяти тысяч жителей области.



В облавтодоре Днепропетровской области сообщили, что на дорогах в регионе работает 55 единиц снегоуборочной техники.





Напомним, в горных районах Прикарпатья выпало рекордное для этой зимы количество снега.

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