Под Офисом президента протестуют тысячи аграриев: Что требуют люди

Тысячи митингующих собрались около ОП, протестующие выдвинули требования властям.

Массовый митинг украинских аграриев проходит под Офисом президента, люди выступают против открытия рынка земли. Об этом сообщает Newsone.

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В четверг, 6 февраля, митингующие собрались под Офисом Президента с требованием к Владимиру Зеленскому обговорить земельную реформу с народом.

Так, они называют главные угрозы при открытии рынка земли. По словам митингующих, на первом этапе уже разрешается продавать землю физическим и юридическим лицам. Однако это необходимо делать в два этапа.

Вы видите – у нас сейчас падение рынка молока, все магазины продают польские продукты. Это результат турбозапуска рынка земли. И это будет продолжать. Аграрные сектор - это десятилетия труда. Открываем рынок физлицам, поработали несколько лет, и все будет хорошо. Только после этого переходим к юрлицам, - говорят протестующие.

Они отмечают, что открывать рынок земли без должной финансовой поддержки нельзя.

Если заработает рынок земли, в Украине начнется упадок производства. То, что мы собрали в 2019 году, это уже не будет в 2020 году. Это приведет к тому, что в Украине уменьшится экспорт зерна. В Украине уже уменьшилось производство молочной продукции. И оно дальше падает. Рынок земли нужен – но нельзя одновременно запускать и физ и юрлица, - настаивают аграрии.

Напомним, ранее названа стоимость гектара земли после открытия рынка.

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