Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Офисом президента протестуют тысячи аграриев: Что требуют люди

Комментариев: 7
Тысячи митингующих собрались около ОП, протестующие выдвинули требования властям.
Митингующие аграрии
Митингующие аграрии
facebook.com/agrarna.rada

Массовый митинг украинских аграриев проходит под Офисом президента, люди выступают против открытия рынка земли. Об этом сообщает Newsone

Читай также: Зеленский: В Украине самый лояльный закон о рынке земли

В четверг, 6 февраля, митингующие собрались под Офисом Президента с требованием к Владимиру Зеленскому обговорить земельную реформу с народом.

Так, они называют главные угрозы при открытии рынка земли. По словам митингующих, на первом этапе уже разрешается продавать землю физическим и юридическим лицам. Однако это необходимо делать в два этапа.

Вы видите – у нас сейчас падение рынка молока, все магазины продают польские продукты. Это результат турбозапуска рынка земли. И это будет продолжать. Аграрные сектор - это десятилетия труда. Открываем рынок физлицам, поработали несколько лет, и все будет хорошо. Только после этого переходим к юрлицам, - говорят протестующие.

Они отмечают, что открывать рынок земли без должной финансовой поддержки нельзя.

Если заработает рынок земли, в Украине начнется упадок производства. То, что мы собрали в 2019 году, это уже не будет в 2020 году. Это приведет к тому, что в Украине уменьшится экспорт зерна. В Украине уже уменьшилось производство молочной продукции. И оно дальше падает. Рынок земли нужен – но нельзя одновременно запускать и физ и юрлица, - настаивают аграрии.

Напомним, ранее названа стоимость гектара земли после открытия рынка

Читай также: У Зеленского считают, что рост ВВП увеличится после открытия рынка земли

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Протесты, Митинг, Рынок земли, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Coюзник    06.02.2020, 11:40
Оценка:  0
Coюзник
При чем здесь рынок молока к рынку земли??7 Молочный рынок падает последние 10 лет из-за того что нет пастбищ ... все распахано под растенееводство. Скот просто негде выпасать
ParisMA    06.02.2020, 11:25
Оценка:  -3
ParisMA
Вот никак не пойму! Был Лояльный человеколюб-пацифист Янукович виз Азаров! СТАДО-Рогуль недовольно, яноковэчя ВЭГНАЛЫ !
Окей, выбрали Убийцу-вора Сеню Яценюка + бухающего диабетика Убийцу -Психопата с манией величия Пэтра Порошенка! Украли - Убили - Бомбили. Выбрали Клычка - палатки поваляв!
ParisMA    06.02.2020, 11:26
Оценка:  -3
ParisMA
Теперь выбрали коломойшу с клоуном - квартальцем - ПОРЖАЛИ! Вот кого это Рогуле_быдло тупоголовое приведет в следующий раз!
То что Зеленский с Гончаруком - команда мокрожопых п*и*д*а*р*а*с*о*в соросят сольют всё окончательно и никто их не вынесет - это факт ! Ну ! Рогули , хуз нэкст?
МаксимУм    06.02.2020, 11:20
Оценка:  0
МаксимУм
Одни крестьяне...
МаксимУм    06.02.2020, 11:18
Оценка:  0
МаксимУм
Уманская контора объявила себя всеукраинской...
МаксимУм    06.02.2020, 11:18
Оценка:  0
МаксимУм
Уманская контора объявила себя всеукраинской...
МаксимУм    06.02.2020, 11:18
Оценка:  0
МаксимУм
Уманская контора объявила себя всеукраинской...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь