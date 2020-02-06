Под Офисом президента протестуют тысячи аграриев: Что требуют люди
Массовый митинг украинских аграриев проходит под Офисом президента, люди выступают против открытия рынка земли. Об этом сообщает Newsone.
Читай также: Зеленский: В Украине самый лояльный закон о рынке земли
В четверг, 6 февраля, митингующие собрались под Офисом Президента с требованием к Владимиру Зеленскому обговорить земельную реформу с народом.
Так, они называют главные угрозы при открытии рынка земли. По словам митингующих, на первом этапе уже разрешается продавать землю физическим и юридическим лицам. Однако это необходимо делать в два этапа.
Вы видите – у нас сейчас падение рынка молока, все магазины продают польские продукты. Это результат турбозапуска рынка земли. И это будет продолжать. Аграрные сектор - это десятилетия труда. Открываем рынок физлицам, поработали несколько лет, и все будет хорошо. Только после этого переходим к юрлицам, - говорят протестующие.
Они отмечают, что открывать рынок земли без должной финансовой поддержки нельзя.
Если заработает рынок земли, в Украине начнется упадок производства. То, что мы собрали в 2019 году, это уже не будет в 2020 году. Это приведет к тому, что в Украине уменьшится экспорт зерна. В Украине уже уменьшилось производство молочной продукции. И оно дальше падает. Рынок земли нужен – но нельзя одновременно запускать и физ и юрлица, - настаивают аграрии.
Напомним, ранее названа стоимость гектара земли после открытия рынка.
Читай также: У Зеленского считают, что рост ВВП увеличится после открытия рынка земли
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Окей, выбрали Убийцу-вора Сеню Яценюка + бухающего диабетика Убийцу -Психопата с манией величия Пэтра Порошенка! Украли - Убили - Бомбили. Выбрали Клычка - палатки поваляв!
То что Зеленский с Гончаруком - команда мокрожопых п*и*д*а*р*а*с*о*в соросят сольют всё окончательно и никто их не вынесет - это факт ! Ну ! Рогули , хуз нэкст?