В Одессе иностранец сбежал из-под домашнего ареста и устроил стрельбу

В Одессе иностранец решил выяснить отношения с помощью пистолета.

5 февраля одесские полицейские задержали иностранца, который устроил стрельбу на дороге. Правоохранители выяснили, что мужчина должен был находиться под домашним арестом из-за уголовного дела по разбою. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

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Мужчина ехал на пассажирском сидении в микроавтобусе Mercedes Sprinter, когда водитель не поделил дорогу с Hyundai Accent. Водители начали выяснять, кто из них прав, тем временем пассажир микроавтобуса выстрелил в бампер Hyundai. После этого мужчины уехали с места происшествия.



Пострадавший сообщил об инциденте в полицию. Правоохранители оперативно задержали стрелка. Им оказался 22-летний гражданин одной из стран Южного Кавказа. Мужчина проходит фигурантом в уголовном производстве по факту разбоя и в это время должен был находиться под домашним арестом.

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Сотрудники полиции провели обыск в квартире иностранца и изъяли два травматических пистолета. Оружие отправлено на экспертизу. По факту стрельбы открыто уголовное производство, нарушителю грозит до 7 лет тюремного заключения.



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