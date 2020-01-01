"Правительство ДНР" возглавил гражданин РФ из Иркутска

Новоназначенный "чиновник" оккупационной администрации ранее работал вице-губернатором в России.

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Руководителем оккупационного “правительства“ в части Донецкой области, подконтрольной террористам группировки “ДНР“, стал гражданин РФ. Речь идет о Владимире Пашкове, который до 2015 года занимал пост вице-губернатора Иркутской области. Об этом в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский.

Еще немного про “гражданскую войну“. Был в ДНР “премьер-министр“ Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в “народной республике“ что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого “премьер-министра“, а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут, - написал журналист.

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При этом он отметил, что новоназначенный “премьер“ является гражданином РФ, что лишний раз указывает на оккупационный характер фактической власти в ОРДЛО.

Владимир Пашков - гражданин России. Уроженец города Братска (Иркутская область – ред.) До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области. Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство,- написал Казанский.

facebook.com/den.kazansky

Напомним, Киев возмутился визитом политиков из Германии в ОРДЛО. Представители правопопулистской партии Альтернатива для Германии сознательно нарушили законодательство Украины и международное право в угоду российской идеологии.

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