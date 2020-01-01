В Белоруссии спрогнозировали войну на Донбассе за два года до ее начала

Заместитель начальника Генштаба Белоруссии объяснил, откуда появилась информация.

Военные Беларуси предвидели войну на востоке Украины ещё за два года до ее начала. Они рассказали, что словно в шахматной партии просчитали и смоделировали самые разные ситуации, которые могли возникнуть, и определили способы и формы защиты своей страны. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко в интервью “Беларусь сегодня“.

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Так, отвечая на вопрос журналиста относительно плана обороны Беларуси и Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, он сказал, что при их подготовке изучали, в частности, ситуацию в Украине.

При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития военной науки, - отметил Муравейко.

По его словам, план обороны Белоруссии направлен не на классическую оборону, а на предотвращение возможной агрессии со стороны противника.

Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противостояние, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны, - рассказал представитель Генштаба.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли жилой квартал Донецка под камеры пропагандистов.

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