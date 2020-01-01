“Слухи разгоняют враги”: Зеленский высказался о роспуске Рады
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с фракцией “Слуга народа” заявил, что пока слухи о роспуске Рады остаются слухами. Он не собирается приступать к действиям на этот счет.
Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на собственный информированный источник.
Зеленский заверил, что “эти слухи разгоняют враги”.
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Он также пытался успокоить панику нардепов в связи с решением об уменьшении количества нардепов из 450 до 300. Он отметил, что пока Раду распускать не будет, поскольку в таком случае “Слуга народа” потеряет позицию монобольшинства.
Напомним, Зеленский трогательно поздравил жену с Днем рождения. Первая леди сегодня празднует День рождения.
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