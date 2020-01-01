На трассе перевернулся автобус "Одесса-Киев": Есть пострадавшие

В рейсовом автобусе находились 19 человек.

Утром 6 января, на трассе в Одесской области, перевернулся рейсовый пассажирский автобус "Одесса-Киев". Инцидент произошел около 5 часов утра вблизи села Болгарка в Раздельнянском районе Одесской области, сообщили в полиции.

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением автобуса из-за гололеда. В результате ДТП 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили травмы и были госпитализированы. В общем в автобусе находились 19 человек.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые помогли пассажирам добраться в точку назначения. Обстоятельства ДТП выясняются.



Напомним, в Днепропетровской области из-за непогоды в пробках оказались тысячи авто.

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