Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На трассе перевернулся автобус "Одесса-Киев": Есть пострадавшие

Комментариев: 0
В рейсовом автобусе находились 19 человек.
На трассе перевернулся рейсовый автобус "Одесса-Киев":
На трассе перевернулся рейсовый автобус "Одесса-Киев":
od.npu.gov.ua

Утром 6 января, на трассе в Одесской области, перевернулся рейсовый пассажирский автобус "Одесса-Киев". Инцидент произошел около 5 часов утра вблизи села Болгарка в Раздельнянском районе Одесской области, сообщили в полиции.

Читай также: В Одессе иностранец сбежал из-под домашнего ареста и устроил стрельбу

По предварительной информации, водитель не справился с управлением автобуса из-за гололеда. В результате ДТП 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили травмы и были госпитализированы. В общем в автобусе находились 19 человек.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые помогли пассажирам добраться в точку назначения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Днепропетровской области из-за непогоды в пробках оказались тысячи авто.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: автобус, Киевская трасса, гололед, ДТП, Одесская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь